2020-04-30T10:14:24+03:00
Общество

Как москвичам, едущим в Тульскую область, оформить электронный пропуск?

Для удобства граждан предусмотрено несколько способов
Юлия КУЗНЕЦОВА
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С 30 апреля в Тульской области официально вводятся электронные пропуска. Они будут необходимы гражданам, въезжающим в регион и выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Москвичи, приезжающие в регион, или проезжающие транзитом, могут оформить пропуск, заполнив форму на сайте mos.ru и указать одну из трех причин:

- поездка на работу (пропуск действует 24 часа при наличии справки от работодателя); - посещение медучреждения (пропуск действует 24 часа при наличии направления медицинской организации);

- разовая поездка в иных целях (срок действия 24 часа не более 2 раз в день) в случае указания пункта назначения Тульская область (или маршрут следования проходит через Тульскую область).

Туляки и москвичи могут оформить пропуск с помощью:

- приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», скачать его можно в Google Play или App Store;

- на Едином Портале государственных услуг РФ. Система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на телефон или распечатать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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