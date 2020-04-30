Как москвичам, едущим в Тульскую область, оформить электронный пропуск?
С 30 апреля в Тульской области официально вводятся электронные пропуска. Они будут необходимы гражданам, въезжающим в регион и выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.
Москвичи, приезжающие в регион, или проезжающие транзитом, могут оформить пропуск, заполнив форму на сайте mos.ru и указать одну из трех причин:
- поездка на работу (пропуск действует 24 часа при наличии справки от работодателя); - посещение медучреждения (пропуск действует 24 часа при наличии направления медицинской организации);
- разовая поездка в иных целях (срок действия 24 часа не более 2 раз в день) в случае указания пункта назначения Тульская область (или маршрут следования проходит через Тульскую область).
Туляки и москвичи могут оформить пропуск с помощью:
- приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», скачать его можно в Google Play или App Store;
- на Едином Портале государственных услуг РФ. Система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на телефон или распечатать.
ИСТОЧНИК KP.RU