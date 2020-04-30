2020-04-30T10:11:02+03:00
Общество

Туляков, написавших «Цифровой диктант», оказалось в полтора раза больше москвичей

Акция проходила с 28 марта по 11 апреля в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков написавших «Цифровой диктант» оказалось в полтора раза больше москвичейТуляков написавших «Цифровой диктант» оказалось в полтора раза больше москвичейФото: Алексей ФОКИН
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«Цифровой диктант» проходит по всей стране уже второй год подряд. Это самая масштабная инициатива по проверке знаний в сфере информационных технологий.

Тульская область стала лидером в стране по числу участников акции - 28,5 тысяч туляков писали «Цифровой диктант», который состоялся в режиме онлайн. Тульская область обогнала Москву, где приняли участие всего 20,7 тысяч человек.

Среднее же значение уровня цифровой грамотности по Тульской области составило 7,32 былла, а это выше среднего уровня по России, который составил 7,25. Кстати, на сайте акции можно в интерактивном формате пройти работу над ошибками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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