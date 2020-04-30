2020-04-30T10:06:29+03:00
Происшествия

За сутки в Тульской области произошло три пожара

По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Юлия КУЗНЕЦОВА
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За прошедшие сутки, 29 апреля, в Тульской области произошло три пожара, сообщает региональное спасательное ведомство.

Так, в Веневском районе в дервне Пирогово полыхала дача. В том же районе в деревне Гати горел трактор "Беларусь 21424". Кроме того, в поселке Арсеньево на улице Светской загорелся автомобиль "Тайота РАВ-4".

На все вызовы выезжали тульские пожарные. Данных о пострадавших пока нет. Причину происшествий установят специалисты МЧС.

Также напомним, в Тульской области действует противопожарный режим. В его рамках запрещается:

- въезд в леса, за исключением дорог общего пользования , всем автомобилям, кроме экстренных служб;

- сжигать траву, разводить костры и сжигать мусор в лесах, на территории населенных пунктов, садоводческих и огороднических объединений, полосах отвода линий электропередач, автомобильных и железных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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