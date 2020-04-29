2020-04-29T19:46:20+03:00
Общество

В День Победы в Тульской области можно будет возлагать цветы к памятникам и мемориалам

Соответствующие поправки внесены в Указ по мероприятиям, предупреждающим распространение коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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В День Победы в Тульской области можно будет возлагать цветы к памятникам и мемориаламВ День Победы в Тульской области можно будет возлагать цветы к памятникам и мемориаламФото: Игорь КОПЫТОВ
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9 Мая в муниципальных образованиях Тульской области пройдут торжественные возложения возложение цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, в которых смогут принять участие все желающие.

Остальные праздничные мероприятия по-прежнему будут носить виртуальный характер и пройдут в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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