Кредитное ярмо сподвигло жительницу Тульской области торговать наркотиками

29 Апр 2020 2020-04-29T19:15:43+03:00

Жительницу Щекино будут судить за наркотики и отмывание денег

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Прокуратурой Тулы вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней ранее судимой жительницы Щекино, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщину обвиняют в покушении на незаконный сбыт и незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, незаконном хранении наркотиков, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Как установлено в ходе предварительного расследования, с сентября по ноябрь 2019 года женщина действуя в составе группы и изготавливая тайники-закладки с наркотическими средствами, распространяла их на территории Зареченского и Советского территориальных округов Тулы. На момент ареста общий вес изъятых наркотических средств составил более 194 граммов.

На средства, полученные от продажи наркотиков, женщина погасила кредитные обязательства. Таким образом она легализовала более 213 тыс. рублей.

Обвиняемую заключили под стражу. В отношении членов группы злоумышленников, которые взаимодействовали вместе с ней, продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU