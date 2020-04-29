2020-04-29T18:46:02+03:00
Общество

Работы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершены

Пока все идет в заранее разработанном графике
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Работы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершеныРаботы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершеныФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Ремонт ведется на трех участках. Меняется железобетонный водовод второго подъема диаметром 700 мм в районе села Федоровка, устанавливаются муфты на стальном участке водовода в районе деревни Алексеевка, но самый большой фронт - замена 270 погонных метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе водонасосной станции «Маслово».

Сегодня работы в Алексеевке будут закончены. В Федоровке аварийный участок трубы демонтирован, новая труба установлена, по окончанию сварочных работ останется только ее закопать. Самым последним будет сдан участок ВНС «Маслово», где стальную трубу меняют на пластиковую. В любом случае, сроки сдачи объекта – раннее утро 30 апреля.

Для жителей Привокзального, Советского и Центрального округов сегодня организована бесплатная раздача питьевой воды с 9.00 до 20.00 и технической воды с 8.00 до 21.00.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Победы в Тульской области можно будет возлагать цветы к памятникам и мемориалам
Кредитное ярмо сподвигло жительницу Тульской области торговать наркотиками
Работы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершены
Тульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под суд
Пересекающим Тульскую область транзитом понадобятся цифровые пропуска
Продление нерабочей недели в Тульской области: власти региона самостоятельно примут решение об ограничительных мерах
В Туле в ДТП с машиной реанимации пострадали два человека
В Туле подросток устроил ДТП на угнанном у родителей автомобиле
«Ростелеком» и Яндекс установили в Туле видеонаблюдение за погодой
В Туле выберут "Семью года"
В Тульскую область поступили два передвижных медицинских комплекса
Где будут организованы посты полиции для проверки цифровых пропусков в Тульской области
Житель Тульской области спалил два дома в деревне