Работы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершены

29 Апр 2020 2020-04-29T18:46:02+03:00

Пока все идет в заранее разработанном графике

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Ремонт ведется на трех участках. Меняется железобетонный водовод второго подъема диаметром 700 мм в районе села Федоровка, устанавливаются муфты на стальном участке водовода в районе деревни Алексеевка, но самый большой фронт - замена 270 погонных метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе водонасосной станции «Маслово».

Сегодня работы в Алексеевке будут закончены. В Федоровке аварийный участок трубы демонтирован, новая труба установлена, по окончанию сварочных работ останется только ее закопать. Самым последним будет сдан участок ВНС «Маслово», где стальную трубу меняют на пластиковую. В любом случае, сроки сдачи объекта – раннее утро 30 апреля.

Для жителей Привокзального, Советского и Центрального округов сегодня организована бесплатная раздача питьевой воды с 9.00 до 20.00 и технической воды с 8.00 до 21.00.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU