Тульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под суд

29 Апр 2020 2020-04-29T17:59:34+03:00

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Установлено, что ООО УК «ОМД» в период с начала 2017 и до конца 2019 года, имея реальную возможность произвести оплату за поставленные ресурсы за счет средств, полученных от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением и на обслуживании управляющей компании, этого не делала. Вырученные от населения средства в размере свыше 1 млн рублей в адрес ресурсоснабжающей организации не перечисляли.

В результате, когда долг превысил разумные пределы, ресурсники обратились в прокуратуру. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

ИСТОЧНИК KP.RU