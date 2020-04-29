2020-04-29T17:59:34+03:00
Происшествия

Тульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под суд

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Тульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под судТульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под судФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Установлено, что ООО УК «ОМД» в период с начала 2017 и до конца 2019 года, имея реальную возможность произвести оплату за поставленные ресурсы за счет средств, полученных от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением и на обслуживании управляющей компании, этого не делала. Вырученные от населения средства в размере свыше 1 млн рублей в адрес ресурсоснабжающей организации не перечисляли.

В результате, когда долг превысил разумные пределы, ресурсники обратились в прокуратуру. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Победы в Тульской области можно будет возлагать цветы к памятникам и мемориалам
Кредитное ярмо сподвигло жительницу Тульской области торговать наркотиками
Работы на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле частично завершены
Тульская управляющая компания воровала деньги населения, за что пойдет под суд
Пересекающим Тульскую область транзитом понадобятся цифровые пропуска
Продление нерабочей недели в Тульской области: власти региона самостоятельно примут решение об ограничительных мерах
В Туле в ДТП с машиной реанимации пострадали два человека
В Туле подросток устроил ДТП на угнанном у родителей автомобиле
«Ростелеком» и Яндекс установили в Туле видеонаблюдение за погодой
В Туле выберут "Семью года"
В Тульскую область поступили два передвижных медицинских комплекса
Где будут организованы посты полиции для проверки цифровых пропусков в Тульской области
Житель Тульской области спалил два дома в деревне