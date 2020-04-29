2020-04-29T17:54:08+03:00
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Продление нерабочей недели в Тульской области: власти региона самостоятельно примут решение об ограничительных мерах

6, 7 и 8 мая для туляков будут нерабочими днями
Мария ВЛАСОВА
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Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно с сохранением зарплаты. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин. Таким образом, 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями.

Регионам поручено принимать решения об ограничениях мер или их ослаблении. Решение будет принято в зависимости от эпидситуации в каждом конкретном субъекте.

Особенно было отмечено, что нерабочие дни должны пройти при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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