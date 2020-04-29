Пересекающим Тульскую область транзитом понадобятся цифровые пропуска
Получить пропуск можно только 2 способами
Изменить размер текста:
Гражданам, которые будут пересекать транзитом Тульскую область, также понадобятся цифровые пропуска.
Получить пропуск можно, скачав приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» или через сайт propusk.gosuslugi.ru. В качестве причины выезда стоит указать - "поездка на работу".
При проверке необходимо будет предъявить скриншот пропуска или распечатанную копию.
Напомним, с 30 апреля в Тульской области официально вводят цифровые пропуска для выезжающих и въезжающих в регион.
ИСТОЧНИК KP.RU