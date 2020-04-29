2020-04-29T17:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Пересекающим Тульскую область транзитом понадобятся цифровые пропуска

Получить пропуск можно только 2 способами
Мария ВЛАСОВА
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Гражданам, которые будут пересекать транзитом Тульскую область, также понадобятся цифровые пропуска.

Получить пропуск можно, скачав приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» или через сайт propusk.gosuslugi.ru. В качестве причины выезда стоит указать - "поездка на работу".

При проверке необходимо будет предъявить скриншот пропуска или распечатанную копию.

Напомним, с 30 апреля в Тульской области официально вводят цифровые пропуска для выезжающих и въезжающих в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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