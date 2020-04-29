В Туле в ДТП с машиной реанимации пострадали два человека
По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Ночью 29 апреля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП. Водитель "Опеля" столкнулся с машиной тульского центра медицины катастроф, которая стояла на светофоре.
По предварительным данным, 20-летний молодой человек за рулем иномарки не выбрал безопасную дистанцию.
В ДТП пострадали фельдшеры, 39-летняя и 26-летняя женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU