2020-04-29T17:36:51+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП с машиной реанимации пострадали два человека

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Ночью 29 апреля в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП. Водитель "Опеля" столкнулся с машиной тульского центра медицины катастроф, которая стояла на светофоре.

По предварительным данным, 20-летний молодой человек за рулем иномарки не выбрал безопасную дистанцию.

В ДТП пострадали фельдшеры, 39-летняя и 26-летняя женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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