В Туле подросток устроил ДТП на угнанном у родителей автомобиле

29 Апр 2020 2020-04-29T17:36:00+03:00

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28 апреля около 17:00 туляки сообщили в дежурную часть об опасном вождении водителя автомобиля «Форд Фокус». Он ехал по улицам п. Косая гора.

На улице Генерала Горшкова инспекторы ДПС увидели указанный автомобиль. Они включили проблесковые маяки и подали звуковой сигнал водителю об остановке, который тот проигнорировал и попытался скрыться.

При повороте с улицы Демешковской на Орловское шоссе водитель «Форда» не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, после чего также попытался убежать, но его задержали инспекторы ДПС.

В результате ДТП пострадал пассажир, 13-летний мальчик. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что за рулем автомобиля «Ford» был 16-летний подросток. Машина принадлежит родителям пострадавшего пассажира. Ключи от машины тот забрал без их разрешения.

После происшествия автомобиль загорелся. Экипаж ДПС при помощи неравнодушных туляков потушили пожар.

В отделении полиции выясняют детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU