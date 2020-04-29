2020-04-29T16:10:58+03:00
Общество

В Туле выберут "Семью года"

Муниципальный этап областного конкурса продлится до 19 мая
Мария ВЛАСОВА
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В Туле проходит конкурс "Семья года". Муниципальный этап проводится в заочной форме. Его победители примут участие в областном конкурсе-фестивале.

Муниципальный этап областного конкурса проводится в заочной форме по шести номинациям:

- «Многодетная семья» - семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) 5 и более детей, в том числе и приемных;

- «Молодая семья» - семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, и имеющие стаж супружеской жизни не менее 3 лет, воспитывающие 1 и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет;

- «Сельская семья» - семьи, проживающие в сельской местности;

- «Золотая семья России» - семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 50 лет;

- «Семья – хранитель традиций» - семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии;

- «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» - семьи, воспитывающие (воспитавшие) ребенка-инвалида.

Муниципальный этап областного конкурса продлится до 19 мая. Информация по телефону: 21-49-74, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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