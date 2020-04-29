В Тульскую область поступили два передвижных медицинских комплекса
В Тульскую область поступили 2 передвижных медицинских комплекса для детей и взрослых. Их будут использовать для плановых выездных обследований жителей отдаленных районов региона.
Оборудование передвижной поликлиники позволит выявлять онкопатологию молочных желез на ранней стадии, патологии органов зрения и сердечно-сосудистой системы. Также есть возможность проведения скрининга бронхолегочной патологии, лабораторных исследований и оказания первой медицинской помощи. Оборудовано рабочее место врача-гинеколога.
Еще один передвижной комплекс позволит проводить профилактические медосмотры, диагностику и лечение детей.
Комплексы начнут задействовать сразу после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Всего в регионе работают 32 передвижных комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU