Где будут организованы посты полиции для проверки цифровых пропусков в Тульской области
С 09:00 30 апреля въехать в Тульскую области и выехать за ее пределы можно будет только при наличии цифровых пропусков. Проверять электронные пропуска у всех граждан на организованных постах будут сотрудники полиции.
Посты организованы в следующих местах:
113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
125-й км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево — площадка в Богословском;
135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
14-й км автодороги Венев – Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
199-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
323-й км автодороги М-4 «Дон» 294-й км автодороги М-2 «Крым»;
71-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью).
ИСТОЧНИК KP.RU