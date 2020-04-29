Где будут организованы посты полиции для проверки цифровых пропусков в Тульской области

29 Апр 2020 2020-04-29T15:26:48+03:00

Без пропуска нельзя будет пересечь границу региона

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С 09:00 30 апреля въехать в Тульскую области и выехать за ее пределы можно будет только при наличии цифровых пропусков. Проверять электронные пропуска у всех граждан на организованных постах будут сотрудники полиции.

Посты организованы в следующих местах:

113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;

120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;

125-й км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево — площадка в Богословском;

135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;

14-й км автодороги Венев – Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;

199-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);

323-й км автодороги М-4 «Дон» 294-й км автодороги М-2 «Крым»;

71-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью).

ИСТОЧНИК KP.RU