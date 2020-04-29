Житель Тульской области спалил два дома в деревне

29 Апр 2020 2020-04-29T15:06:38+03:00

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В Суворовском районе пьяный местный житель решил сжечь одноэтажный деревянный дом. Владелец строения находился за пределами региона, поэтому не мог помешать злоумышленнику.

Предположительно, от огня воспламенился и соседний дом, принадлежащий другому жителю деревни. В результате, обе постройки сгорели полностью.

Сотрудники полиции задержали 52-летнего безработного ранее судимого мужчину и доставили в отдел его для разбирательства. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU