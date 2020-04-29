Жителя Тульской области поймали с наркотиками на железнодорожной станции

29 Апр 2020 2020-04-29T14:26:10+03:00

Теперь он отправится под суд

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На железнодорожной станции Узловая в районе перегона между станциями Ключевка и Задонская сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего жителя Новомосковска. Во внутреннем нагрудном кармане его куртки обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета.

Согласно заключению эксперта, найденным веществом оказалось мефедроном массой 0,86 граммов. Мужчина признался, что приобрёл наркотики путем "закладки" для личного употребления.

В отношении него дознание ЛО МВД России на станции Тула возбудило уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Сейчас предварительное расследование по уголовному делу завершено. Материалы с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU