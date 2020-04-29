Туляк продавал несуществующие товары в интернете
После получение предоплаты, он переставал выходить на связь
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Туляк выманивал деньги у потенциальных покупателей в интернете. По предварительным данным, 28-летний безработный житель областной столицы размещал объявления о продаже различных товаров. А после получение предоплаты, переставал выходить на связь.
Одной из жертв мошенника стал житель Пермского края. Он договорился с подозреваемым о покупке автомобильных фар и перевёл 15 тысяч рублей.
Полицейские задержали вероятного злоумышленника. Туляк признался в мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU