В тульской колонии проверяют потенциально зараженных на коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T12:41:18+03:00

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Как ранее сообщала "Комсомольская правда" - Тула", у 11 человек, содержащихся в исправительной колонии № 2, расположенной в центре Тулы, нашли COVID-19.

Все они были срочно госпитализированы во ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России, контактировавшие с ним сотрудники колонии перешли на самоизоляцию. Теперь же для профилактики распространения коронавируса в исправительном учреждении обследуют на отсутствие или наличие COVID-19 всех осужденных с признаками ОРВИ.

При приеме осужденных из других регионов, все они проходят осмотр с обязательным измерением температуры. При выявлении у вновь прибывших симптомов ОРВИ, они изолируются. Также у них берут тесты на инфекцию.

«Комсомольская правда» - Тула» продолжит отслеживать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU