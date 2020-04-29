29 Апр 2020 2020-04-29T12:23:08+03:00

Туляки не хотят соблюдать самоизоляцию и платят за это рублем Фото: Алексей ФОКИН

Более пяти сотен дел о нарушении самоизоляции передано в суд только за апрель

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До конца апреля еще пара дней, а уже более 550 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции и невыполнением противоэпидемических мероприятий с начала месяца поступило в суды Тульской области.

88 жителей региона уже оштрафованы на общую сумму более 346 тысяч рублей. Лишь 13 из них не касаются невыполнения правил в условиях режима повышенной готовности и относятся к сфере нарушения санитарных правил и невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU