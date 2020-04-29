2020-04-29T11:53:09+03:00
Общество

Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»

Однако точная дата запуска пока не называется
Игорь КОПЫТОВ
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Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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В Туле начали расконсервировать самые популярные фонтаны - на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере, в сквере памяти туляков – Героев Советского Союза, в Толстовском сквере и у Тульского академического театра драмы, на Красноармейском, 14 и у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Сейчас активно ведутся пуско-наладочные работы, демонтируются защитные коробы, устанавливаются подводные светильники, опробуются насосы.

Запуск фонтанных комплексов традиционно был намечен на начало мая. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой точную дату их включения теперь не называют. По предварительным данным, это произойдет ближе к началу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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