Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»

29 Апр 2020 2020-04-29T11:53:09+03:00

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В Туле начали расконсервировать самые популярные фонтаны - на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере, в сквере памяти туляков – Героев Советского Союза, в Толстовском сквере и у Тульского академического театра драмы, на Красноармейском, 14 и у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Сейчас активно ведутся пуско-наладочные работы, демонтируются защитные коробы, устанавливаются подводные светильники, опробуются насосы.

Запуск фонтанных комплексов традиционно был намечен на начало мая. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой точную дату их включения теперь не называют. По предварительным данным, это произойдет ближе к началу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU