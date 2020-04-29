Севшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверение
В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, будучи лишенным водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, накануне Международного женского дня вновь сел за руль в нетрезвом виде. Когда же его остановили инспекторы ГИБДД, предъявил им поддельное водительское удостоверение, которое ранее купил у неустановленного лица.
Теперь к ст. 264.1 - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее аналогичному административному наказанию – горе-автолюитель присовокупил себе еще и ч. 3 ст. 327 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. А это – уже вполне реальный срок.
Пока фигурант находится под подпиской о невыезде, а само уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU