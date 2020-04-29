2020-04-29T11:39:15+03:00
Происшествия

Севшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверение

При этом настоящих прав он был лишен как раз за пьяное вождение
Игорь КОПЫТОВ
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Севшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверениеСевшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверениеФото: Алексей ФОКИН
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В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, будучи лишенным водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, накануне Международного женского дня вновь сел за руль в нетрезвом виде. Когда же его остановили инспекторы ГИБДД, предъявил им поддельное водительское удостоверение, которое ранее купил у неустановленного лица.

Теперь к ст. 264.1 - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее аналогичному административному наказанию – горе-автолюитель присовокупил себе еще и ч. 3 ст. 327 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. А это – уже вполне реальный срок.

Пока фигурант находится под подпиской о невыезде, а само уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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