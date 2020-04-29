2020-04-29T11:26:46+03:00
Происшествия

Автоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьму

Районный суд вынес приговор мужчине, угнавшему легковушку
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Автоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьмуАвтоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьмуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Установлено, что в начале февраля этого года мужчина заметил на парковке у магазина «Пятерочка» на улице Марата «Ладу-приора» в неисправном состоянии. Зачем добру пропадать? – решил он и отбуксировал автомобиль к дому своего знакомого, где отремонтировал его для последующего использования в личных целях. А как-то о том, что у машины есть законный владелец, не задумался.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств, Пролетарским районным судом Тулы ему вынесен приговор по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба - и назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тульской области поймали с наркотиками на железнодорожной станции
Туляк продавал несуществующие товары в интернете
В тульской колонии проверяют потенциально зараженных на коронавирус
Туляки не хотят соблюдать самоизоляцию и платят за это рублем
Тула в ожидании открытия «сезона фонтанов»
Севшего за руль нетрезвого туляка осудят за поддельное водительское удостоверение
Автоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьму
Где в среду, 29 апреля, в Туле не будет электричества
В Тульской области водитель легковушки въехал в столб: погиб 17-летний парень
МЧС предупредило туляков об усилении юго-западного ветра
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»
В Туле на Орловском шоссе подросток устроил ДТП
Вода вернулась в дома Ясногорска
Погода в Туле 29 апреля: облачно, дождь и сильный ветер
В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в Воронку
В поселке Куркино ликвидировали несанкционированную свалку
В Туле нашли артиллерийский снаряд времён ВОВ
В Ясногорске без воды остались около 1220 домов
Сын президента тульского футбольного «Арсенала» стал президентом ФК «Тверь»
В тульских аптечных сетях имеется порядка 6,9 тысяч медицинских масок