Автоугонщик из Пролетарского округа Тулы сядет в тюрьму

29 Апр 2020 2020-04-29T11:26:46+03:00

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Установлено, что в начале февраля этого года мужчина заметил на парковке у магазина «Пятерочка» на улице Марата «Ладу-приора» в неисправном состоянии. Зачем добру пропадать? – решил он и отбуксировал автомобиль к дому своего знакомого, где отремонтировал его для последующего использования в личных целях. А как-то о том, что у машины есть законный владелец, не задумался.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств, Пролетарским районным судом Тулы ему вынесен приговор по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба - и назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU