2020-04-29T11:10:40+03:00
Общество

Где в среду, 29 апреля, в Туле не будет электричества

Отключения пройдут из-за проведения профилактических и ремонтных работ
Игорь КОПЫТОВ
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Где в среду, 29 апреля, в Туле не будет электричестваГде в среду, 29 апреля, в Туле не будет электричестваФото: Игорь КОПЫТОВ
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По информации Тулагорэлектросетей электроэнергии не будет по следующим адресам: С 12-00 до 19.00: ул. Комарова, 4-24 (четн.), 3-19 (нечетн.); ул. Вильямса, 1-29 (нечетн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11 (нечетн.), 6-16 (четн.); ул. Кутузова, 57, 59, ул. Фестивальная, 50-110 (четн.), 110-а; пер. Грачевский, 1-18.

Также ряд работ по опиловке будет проводиться в населенном пункте Малахово, где тоже возможны временные отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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