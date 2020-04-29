В Тульской области водитель легковушки въехал в столб: погиб 17-летний парень

29 Апр 2020 2020-04-29T11:35:59+03:00

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28 апреля в 00:04 на улице Вахрушева в районе д. 28/32 Новомосковска произошло ДТП. 19-летний молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ 210540» наехал на железобетонный столб.

По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость и не учел дорожных и метеорологических условий.

В результате ДТП на месте происшествия скончался пассажир, 17-летний молодой человек. Кроме того, пострадали водитель и 15-летняя девушка-пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU