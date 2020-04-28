В Тульской области предприятие сбрасывало сточные воды в Воронку
Должностное лицо привлечено к ответственности
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ООО «Сароста» без разрешения сбрасывало сточные воды из сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в реку Воронка.
Тульская природоохранная прокуратура в адрес генерального директора общества внесла представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Его также привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В настоящее время юридическим лицом получено решение о предоставлении водного объекта в пользование.
ИСТОЧНИК KP.RU