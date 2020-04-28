В поселке Куркино ликвидировали несанкционированную свалку

28 Апр 2020 2020-04-28T20:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Куркино располагалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. При этом местная администрация не спешила принимать надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки.

Главе администрации муниципального образования было внесено представление. В отношении него также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В настоящее время несанкционированная свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU