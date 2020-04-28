2020-04-28T18:53:19+03:00
Происшествия

В Ясногорске без воды остались около 1220 домов

На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Днем 28 апреля в Ясногорске без воды остались около 1220 домов различной этажности. На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада.

Координирует действия во время восстановительных работ в районе происшествия оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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