В Ясногорске без воды остались около 1220 домов
На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Днем 28 апреля в Ясногорске без воды остались около 1220 домов различной этажности. На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада.
Координирует действия во время восстановительных работ в районе происшествия оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU