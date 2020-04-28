Сын президента тульского футбольного «Арсенала» стал президентом ФК «Тверь»
Сын Гурама Аджоева возглавил возрождающийся на профессиональной основе клуб
Сын президента тульского футбольного «Арсенала» стал президентом ФК «Тверь»Фото: материалы пресс-служб
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Старший сын президента тульских канониров Мамука Аджоев стал президентом «Твери». Зимой Аджоевы посещали Тверь, где встречались с губернатором Игорем Руденей, в результате договорившись о том, что «Арсенал» окажет помощь в организации клуба.
Первоначально предполагалось, что «Тверь» станет фарм-клубом «Арсенала». Однако, в сегодняшних экономических условиях это, скорее всего, нереально.
Вместе с тем, ФК «Тверь» планирует в сезоне-2020/21 стартовать во втором дивизионе российского чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU