Сын президента тульского футбольного «Арсенала» стал президентом ФК «Тверь»

28 Апр 2020 2020-04-28T17:11:22+03:00

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Старший сын президента тульских канониров Мамука Аджоев стал президентом «Твери». Зимой Аджоевы посещали Тверь, где встречались с губернатором Игорем Руденей, в результате договорившись о том, что «Арсенал» окажет помощь в организации клуба.

Первоначально предполагалось, что «Тверь» станет фарм-клубом «Арсенала». Однако, в сегодняшних экономических условиях это, скорее всего, нереально.

Вместе с тем, ФК «Тверь» планирует в сезоне-2020/21 стартовать во втором дивизионе российского чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU