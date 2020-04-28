В тульских аптечных сетях имеется порядка 6,9 тысяч медицинских масок

28 Апр 2020 2020-04-28T16:59:51+03:00

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В тульских аптечных сетях есть в наличии порядка 6,9 тысяч медицинских масок и 44 тысячи дезинфицирующих средств. Об этом заявил руководитель территориального органа Росздравнадзора Александр Былков. На склад поступило порядка 300 тысяч масок. В ближайшее время их распределят по торговым сетям.

Кроме того, для обеспечения покупателей средствами индивидуальной защиты сетевой ритейл наращивает поставки медицинских и защитных масок в магазины. Закупка для поставок в торговые точки значительно увеличена, формируются дополнительные торговые запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU