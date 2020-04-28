Полицейские продолжают контролировать соблюдение запрета туляками на посещение кладбищ

28 Апр 2020 2020-04-28T16:46:29+03:00

В регионе продолжает действовать запрет на посещение кладбищ

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28 апреля - на Радоницу - в Тульской области полицейские контролируют соблюдение жителями запрета на посещение кладбищ. Жителям региона напоминают о недопустимости их посещения за исключением случаев проведения ритуалов по погребению усопших.

Наряды полиции также дежурят около общественных пространств, посещать которые также запрещено. Такие территории ограждены лентами. Дополнительно выставлены наряды ППС.

ИСТОЧНИК KP.RU