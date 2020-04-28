Туляков приглашают изучать птиц и участвовать в онлайн-конкурсе

28 Апр 2020 2020-04-28T16:25:29+03:00

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С 1 по 3 мая в социальных сетях пройдет виртуальный фотобердинг. Традиционный весенний конкурсе фотонаблюдений за птицами меняет формат и переходит в виртуальное пространство.

Стать его участником может каждый. Достаточно лишь в группе события в социальных сетях выложить правильно подписанные фотографии согласно темам конкурсных дней. Так, 2 мая будет посвящено Засечной черте Тульской области - «Птицы широколиственного леса», а 3 мая Куликову полю - «Птицы открытых ландшафтов».

По итогам всех дней будут определены обладатели Кубка Золотого кулика в трех номинациях. Жюри оценит предоставленный фотоконтент и объявит победителей. Регистрация на фотобердинг завершается 1 мая в 9:00 в группах мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU