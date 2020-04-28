В Туле пьяный водитель иномарки попытался скрыться от сотрудников ДПС, но въехал в ограждение

28 Апр 2020 2020-04-28T16:23:15+03:00

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27 апреля около 19:00 в Туле на пересечении пр. Ленина и ул. 9 мая сотрудники ДПС заметили автомобиль «Honda». Пассажир при движении иномарки вылез из автомобильного люка на крышу.

Сотрудники ДПС включили проблесковые маяки и подали специальный звуковой сигнал водителю данного автомобиля с целью остановки. Но молодой человек попытался скрыться. Экипаж ДПС проследовал за ним в попутном направлении.

В ходе преследования водитель неоднократно выезжал на встречную полосу.

На пересечении ул. Н. Руднева и Циолковского молодой человек не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение и пешеходный светофор. После чего, водитель покинул место ДТП и попытался скрыться, но его задержал инспектор ДПС во дворе по ул. Циолковского.

В ходе дальнейшего разбирательства была установлена личность нарушителя. Им оказался 28-летний житель Тулы.

На водителя составили протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, выезд на встречную полосу и повреждение технических средств организации дорожного движения. Машину поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU