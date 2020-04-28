Бывший сотрудник полиции подозревается в присвоении денежных средств с использованием служебного положения

28 Апр 2020 2020-04-28T15:51:27+03:00

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По версии следствия, в 2019 году подозреваемый принимал на ответственное хранение вещи и денежные средства, которые были сданы в дежурную часть отделения полиции «Советский» по городу Туле как утерянные.

Далее злоумышленник, вносил в журнал учета заведомо ложную запись от имени несуществующих граждан о якобы получении ими данных денег и вещей, а сам присваивал их себе. Пока установлено 5 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Сумма присвоенного составила 30 000 рублей, плюс сотовый телефон, портмоне и многое другое.

В ходе расследования уголовного дела ущерб возмещен подозреваемым в полном объеме, имущество возвращено в место хранения. В настоящее расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU