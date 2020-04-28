Самая «мягкая» вода в Туле в Пролетарском округе
Таковы результаты исследований о качественном составе питьевой воды «Тулагорводоканала»
Самая «мягкая» вода в Туле в Пролетарском округеФото: Алексей ФОКИН
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Так, согласно оглашенной информации, показатели мутности, цветности и уровня содержания железа в тульской водопроводной воде находятся в норме, бактерии отсутствуют.
Самая жесткая вода – в Советском и Привокзальном округах Тулы. При норме в 7 единиц, показатели жесткости составляют 8,0-8,6 и 9,2-9,6 соответственно. Лишь слегка превышает нормативы вода в Заречье – от 7,2 до 7,8. В Центральном - жесткость воды уже побольше 7,6-8,4. А вот в Пролетарском она существенно ниже предельно допустимой цифры – от 5,2 до 5,5.
ИСТОЧНИК KP.RU