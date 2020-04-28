В Тульской области в апреле произвели более семи млн масок

28 Апр 2020 2020-04-28T15:02:34+03:00

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В Тульской области в апреле с запуском первой площадки произвели 7,4 млн масок. Для изготовления средств индивидуальной защиты используется многослойный нетканый материал, который производит местная компания.

В мае в регионе дополнительно запустят еще 2 автоматические линии по выпуску масок на предприятиях. Их мощность составит 100 тысяч изделий в сутки.

Объемы производства поручено наращивать.

ИСТОЧНИК KP.RU