Сразу восемь парков Тульской области обретут новую жизнь
Произойдет это в рамках реализации нацпроекта
Сразу восемь парков Тульской области обретут новую жизньФото: Игорь КОПЫТОВ
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Благоустройство коснется парков в городах Алексин, Кимовск, Киреевск, рабочих поселках Арсеньево, Заокск, Первомайский и поселка Тепло-Огарево.
Кроме того, облагородят две городских площади – в Киреевске и Ефремове, пять скверов – в Богородицке, Киреевске, Одоеве, Ясногорске и Новомосковске. Обновится и знаменитая набережная вокруг пруда в центре Узловой.
Всего в этом году запланировано благоустроить не менее 15 общественных пространств в Тульской области и три сотни дворов.
ИСТОЧНИК KP.RU