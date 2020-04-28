Сразу восемь парков Тульской области обретут новую жизнь

28 Апр 2020 2020-04-28T14:52:51+03:00

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Благоустройство коснется парков в городах Алексин, Кимовск, Киреевск, рабочих поселках Арсеньево, Заокск, Первомайский и поселка Тепло-Огарево.

Кроме того, облагородят две городских площади – в Киреевске и Ефремове, пять скверов – в Богородицке, Киреевске, Одоеве, Ясногорске и Новомосковске. Обновится и знаменитая набережная вокруг пруда в центре Узловой.

Всего в этом году запланировано благоустроить не менее 15 общественных пространств в Тульской области и три сотни дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU