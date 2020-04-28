Туляк отработает 260 часов за избиение фельдшера скорой помощи

28 Апр 2020 2020-04-28T14:41:59+03:00

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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тулы. Он признан виновным по статье «побои».

Пьяный молодой человек самовольно покинул отделение приемного покоя больницы, куда его доставили для оказания медицинской помощи. Сначала он проигнорировал требования фельдшера вернуться в отделение, чтобы удалить катетер из руки. А затем дважды ударил медработника по лицу.

Фигуранту уголовного дела назначено 260 часов обязательных работ, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU