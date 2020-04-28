28 Апр 2020 2020-04-28T14:39:21+03:00

Три малых города Тульской области рассчитывают на благоустройство по федеральной программе (на фото: Крапивна) Фото: Игорь КОПЫТОВ

Однако пока все это – лишь заявки на Всероссийский конкурс

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Так, во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений решили поучаствовать в этом году Липки, Узловая и Плавск.

За предыдущие годы уже четыре города получили гранты из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства - Чекалин, Венев, Богородицк и Крапивна. Эти города получили возможность воплотить в жизнь интересные комплексные проекты. В том же Веневе благодаря этому реконструируют Красную площадь, а в Богородицке очистили пруд, выстроили плотину.

ИСТОЧНИК KP.RU