2020-04-28T14:39:21+03:00
Общество

Три малых города Тульской области рассчитывают на благоустройство по федеральной программе

Однако пока все это – лишь заявки на Всероссийский конкурс
Игорь КОПЫТОВ
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Три малых города Тульской области рассчитывают на благоустройство по федеральной программе (на фото: Крапивна)Три малых города Тульской области рассчитывают на благоустройство по федеральной программе (на фото: Крапивна)Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Так, во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений решили поучаствовать в этом году Липки, Узловая и Плавск.

За предыдущие годы уже четыре города получили гранты из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства - Чекалин, Венев, Богородицк и Крапивна. Эти города получили возможность воплотить в жизнь интересные комплексные проекты. В том же Веневе благодаря этому реконструируют Красную площадь, а в Богородицке очистили пруд, выстроили плотину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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