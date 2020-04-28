2020-04-28T14:17:06+03:00
Общество

Ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе: где туляки могут получить бесплатно воду 29 апреля

Для туляков будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды
Мария ВЛАСОВА
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29 апреля с 7.00 будет прекращена подача воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов Тулы. Это связано с ремонтом на Маслово-Песоченском водозаборе.

Для туляков будет организована бесплатная раздача питьевой воды с 9.00 до 20.00 и технической воды с 8.00 до 21.00.

Центральный округ

Питьевая вода

1 ул. Каминского, 14

2 ул. Кауля, 11

3 пр. Ленина, 131

4 пр.Ленина, 143

5 ул. Михеева, 8

6 ул. Н.Руднева, 72

7 ул. Н.Руднева, 53

8 ул. Новомосковская, 11

9 ул. Перекопская,7

10 ул. Рязанская, 32

11 ул. Циолковского,5

Техническая вода

пр. Ленина, д.111

пр. Ленина, д. 141

ул. Михеева, д. 13

Скуратовский микрорайон, д.8

Советский округ

Питьевая вода

ул. Болдина, 114

ул. Пушкинская, д. 55

ул. Вересаева, 7

ул. Вересаева, 18

пр. Ленина, 74

ул. Мира, 16

ул. Смидович, 2

ул. Сойфера, 6

ул. Сойфера, 19

ул. Халтурина, 10

ул. Ф.Энгельса, 114

Техническая вода

ул. Тульского рабочего полка, д. 96

пр. Ленина, д. 74-76

Привокзальный округ

Питьевая вода

18-й проезд, 91

ул. Полюсная д. 66, с9.00

ул. Ген. Маргелова, 1

ул. Дм.Ульянова, 20

ул. Кабакова, 79

пр. Ленина, 118

ул. М.Жукова, 14

ул. Макаренко, 15

ул. Одоевское ш., 30

ул. Прокудина, 7

ул. Седова, 2

ул. Седова, 25

ул. Серебровская, 12

ул. Серебровская, 16

ул. Карбышева д.46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00

ул. Макаренко, д. 9-Б

площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00

ул. Ген. Маргелова, д.1, с 15.00

п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00

п. Иншинский, д 34, с 15.00

Техническая вода

ул. Карбышева д.46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00

ул. Макаренко, д. 9-Б

площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00

ул. Ген. Маргелова, д.1, с 15.00

п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00

п. Иншинский, д 34, с 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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