Ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе: где туляки могут получить бесплатно воду 29 апреля
29 апреля с 7.00 будет прекращена подача воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов Тулы. Это связано с ремонтом на Маслово-Песоченском водозаборе.
Для туляков будет организована бесплатная раздача питьевой воды с 9.00 до 20.00 и технической воды с 8.00 до 21.00.
Центральный округ
Питьевая вода
1 ул. Каминского, 14
2 ул. Кауля, 11
3 пр. Ленина, 131
4 пр.Ленина, 143
5 ул. Михеева, 8
6 ул. Н.Руднева, 72
7 ул. Н.Руднева, 53
8 ул. Новомосковская, 11
9 ул. Перекопская,7
10 ул. Рязанская, 32
11 ул. Циолковского,5
Техническая вода
пр. Ленина, д.111
пр. Ленина, д. 141
ул. Михеева, д. 13
Скуратовский микрорайон, д.8
Советский округ
Питьевая вода
ул. Болдина, 114
ул. Пушкинская, д. 55
ул. Вересаева, 7
ул. Вересаева, 18
пр. Ленина, 74
ул. Мира, 16
ул. Смидович, 2
ул. Сойфера, 6
ул. Сойфера, 19
ул. Халтурина, 10
ул. Ф.Энгельса, 114
Техническая вода
ул. Тульского рабочего полка, д. 96
пр. Ленина, д. 74-76
Привокзальный округ
Питьевая вода
18-й проезд, 91
ул. Полюсная д. 66, с9.00
ул. Ген. Маргелова, 1
ул. Дм.Ульянова, 20
ул. Кабакова, 79
пр. Ленина, 118
ул. М.Жукова, 14
ул. Макаренко, 15
ул. Одоевское ш., 30
ул. Прокудина, 7
ул. Седова, 2
ул. Седова, 25
ул. Серебровская, 12
ул. Серебровская, 16
ул. Карбышева д.46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00
ул. Макаренко, д. 9-Б
площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00
ул. Ген. Маргелова, д.1, с 15.00
п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00
п. Иншинский, д 34, с 15.00
Техническая вода
ул. Карбышева д.46 (конечная 35-го маршрута), с 12.00
ул. Макаренко, д. 9-Б
площадка между пр. Ленина 122/1 и пр. Ленина 122, с 12.00
ул. Ген. Маргелова, д.1, с 15.00
п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец), с 9.00
п. Иншинский, д 34, с 15.00
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