29 апреля южная часть Тулы останется без воды

28 Апр 2020 2020-04-28T13:47:18+03:00

Это связано с работами на Маслово-Песоченском водозаборе

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29 апреля с 7.00 южная часть Тулы останется без воды. А именно: квартал, ограниченный улицами пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя».

Воды также не будет в поселках Косая гора, Менделеевский, Старо- Басово, Басово- Прудный, Скуратовских поселках, д. Гостеевка, д. Барыково, д. Ямны, д. Алексеевка, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки.

Возможно пониженное давление холодной воды в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Это связано с работами на Маслово-Песоченском водозаборе. Ремонт проведут 29 апреля, чтобы избежать аварийного отключения воды в выходные праздничные дни.

Вода вернется в дома туляков по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU