Сотрудников инфекционных госпиталей стали бесплатно селить в гостиницы Тульской области
Медиков, работающих с COVID-19, готовы принять 6 гостиниц
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Сотрудников инфекционных госпиталей стали бесплатно селить в гостиницы Тульской области. Это сделано для того чтобы обеспечить безопасность их близких.
Специалистов, работающих с коронавирусом, готовы принять 5 гостиниц в Туле и 1 - в Щекине. В них уже заселились порядка 200 медработников.
Это сотрудники Тульской областной клинической больницы и Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.
ИСТОЧНИК KP.RU