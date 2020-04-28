28 Апр 2020 2020-04-28T13:32:00+03:00

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Сотрудников инфекционных госпиталей стали бесплатно селить в гостиницы Тульской области. Это сделано для того чтобы обеспечить безопасность их близких.

Специалистов, работающих с коронавирусом, готовы принять 5 гостиниц в Туле и 1 - в Щекине. В них уже заселились порядка 200 медработников.

Это сотрудники Тульской областной клинической больницы и Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.

ИСТОЧНИК KP.RU