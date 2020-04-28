Житель Тульской области присвоил в электричке чужой телефон

28 Апр 2020 2020-04-28T13:21:59+03:00

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Молодой человек после поездки в электропоезде «Тула – Серпухов» обнаружил пропажу телефона. Юноша забыл смартфон в вагоне. Когда вернулся на свое место, гаджет не обнаружил и обратился в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тула. Сумма ущерба составила 9 500 рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний житель Ясногорского района. Оказалось, что он ехал в одном вагоне с заявителем и увидел, как тот оставил телефон на сиденье и вышел из электрички. Фигурант уголовного дела положил смартфон в карман и покинул состав.

Когда к нему по месту жительства нагрянули полицейские, он признался в содеянном и вернул телефон. Оказалось, что фигурант знал владельца смартфона, так как учился с ним в одной школе.

Теперь обвиняемому грозит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU