28 Апр 2020 2020-04-28T13:33:11+03:00

Почти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом году Фото: материалы пресс-служб

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Работе уже начаты на 30 объектах. Так, сейчас техника вышла на 11 региональных дорог в Ефремове, Новомосковске, Плавском, Щекинском, Чернском, Дубенском Киреевском, Кимовском и Узловском районах. Еще 19 муниципальных дорог ремонтируют в Туле, Щекине, Новомосковске, Узловском, Дубенском, Веневском и Киреевском районах.

Стартовали работы и на самом крупном объекте этого года протяженностью более 18 км - участке от автодороги Тула-Белев до Никольское-Крапивна в Щекинском районе. Также начался ремонт подъезда к Болохово от трассы Тула-Новомосковск в Киреевском районе и 13-километрового участка от М4 к поселку Куркино в Ефремовском городском округе.

В Веневе полным ходом идут работы на улице Карла Маркса, которая ведет к социально значимым объектам – МФЦ и Веневской центральной районной больнице. А в Узловском районе уже завершено асфальтирование участка Дубовка — Поддубный протяженностью чуть более километра.

Всего в этом году будут отремонтированы 48 объектов общей протяженностью почти 144 км.

ИСТОЧНИК KP.RU