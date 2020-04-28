Почти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом году
Работе уже начаты на 30 объектах. Так, сейчас техника вышла на 11 региональных дорог в Ефремове, Новомосковске, Плавском, Щекинском, Чернском, Дубенском Киреевском, Кимовском и Узловском районах. Еще 19 муниципальных дорог ремонтируют в Туле, Щекине, Новомосковске, Узловском, Дубенском, Веневском и Киреевском районах.
Стартовали работы и на самом крупном объекте этого года протяженностью более 18 км - участке от автодороги Тула-Белев до Никольское-Крапивна в Щекинском районе. Также начался ремонт подъезда к Болохово от трассы Тула-Новомосковск в Киреевском районе и 13-километрового участка от М4 к поселку Куркино в Ефремовском городском округе.
В Веневе полным ходом идут работы на улице Карла Маркса, которая ведет к социально значимым объектам – МФЦ и Веневской центральной районной больнице. А в Узловском районе уже завершено асфальтирование участка Дубовка — Поддубный протяженностью чуть более километра.
Всего в этом году будут отремонтированы 48 объектов общей протяженностью почти 144 км.
ИСТОЧНИК KP.RU