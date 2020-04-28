2020-04-28T13:33:11+03:00
Общество

Почти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом году

Ремонт коснется как региональных, так и местных дорог
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом годуПочти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом годуФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Работе уже начаты на 30 объектах. Так, сейчас техника вышла на 11 региональных дорог в Ефремове, Новомосковске, Плавском, Щекинском, Чернском, Дубенском Киреевском, Кимовском и Узловском районах. Еще 19 муниципальных дорог ремонтируют в Туле, Щекине, Новомосковске, Узловском, Дубенском, Веневском и Киреевском районах.

Стартовали работы и на самом крупном объекте этого года протяженностью более 18 км - участке от автодороги Тула-Белев до Никольское-Крапивна в Щекинском районе. Также начался ремонт подъезда к Болохово от трассы Тула-Новомосковск в Киреевском районе и 13-километрового участка от М4 к поселку Куркино в Ефремовском городском округе.

В Веневе полным ходом идут работы на улице Карла Маркса, которая ведет к социально значимым объектам – МФЦ и Веневской центральной районной больнице. А в Узловском районе уже завершено асфальтирование участка Дубовка — Поддубный протяженностью чуть более километра.

Всего в этом году будут отремонтированы 48 объектов общей протяженностью почти 144 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая «мягкая» вода в Туле в Пролетарском округе
В Тульской области в апреле произвели более семи млн масок
Сразу восемь парков Тульской области обретут новую жизнь
Туляк отработает 260 часов за избиение фельдшера скорой помощи
Три малых города Тульской области рассчитывают на благоустройство по федеральной программе
«Ростелеком» и «Общероссийский Народный Фронт» организовали горячую линию волонтеров #МыВместе
Ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе: где туляки могут получить бесплатно воду 29 апреля
29 апреля южная часть Тулы останется без воды
Сотрудников инфекционных госпиталей стали бесплатно селить в гостиницы Тульской области
Житель Тульской области присвоил в электричке чужой телефон
Почти пять десятков дорог отремонтируют в Тульской области в этом году
В Туле пенсионерка украла туи из парка
Тульские шахматисты провели сеанс синхронной игры с москвичами
Двое жителей Тульской области совершили кражу с кладбища
Кто останется без электричества в Туле сегодня, 28 апреля, из-за проведения профилактических работ
«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщик