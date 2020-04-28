В Туле пенсионерка украла туи из парка
В отделе полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия
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В Туле пенсионерка украла туи из парка в Привокзальном округе. По предварительным данным, женщина выкопала два растения для дальнейшего использования по своему усмотрению.
За этим занятием ее застал работник частной охранной организации, сообщивший о происшествии полицейским. Безработная 65-летняя женщина, проживающая поблизости от парка, призналась в нарушении законодательства. Похищенное изъято. В отделе полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU