2020-04-28T12:56:28+03:00
Происшествия

В Туле пенсионерка украла туи из парка

В отделе полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия
Мария ВЛАСОВА
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В Туле пенсионерка украла туи из парка в Привокзальном округе. По предварительным данным, женщина выкопала два растения для дальнейшего использования по своему усмотрению.

За этим занятием ее застал работник частной охранной организации, сообщивший о происшествии полицейским. Безработная 65-летняя женщина, проживающая поблизости от парка, призналась в нарушении законодательства. Похищенное изъято. В отделе полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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