Двое жителей Тульской области совершили кражу с кладбища
В полиции выясняют обстоятельства преступления
Изменить размер текста:
В Алексине двое мужчин ночью совершили кражу с местного кладбища. Они сняли 5 секций чугунной ограды с одной из могил.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и доставили их для разбирательства. Ими оказались 44-летний безработный ранее судимый местный житель и его 29-летний безработный подельник. Мужчины признались в содеянном.
В полиции выясняют обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU