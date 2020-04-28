Двое жителей Тульской области совершили кражу с кладбища

28 Апр 2020 2020-04-28T12:48:42+03:00

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В Алексине двое мужчин ночью совершили кражу с местного кладбища. Они сняли 5 секций чугунной ограды с одной из могил.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и доставили их для разбирательства. Ими оказались 44-летний безработный ранее судимый местный житель и его 29-летний безработный подельник. Мужчины признались в содеянном.

В полиции выясняют обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU