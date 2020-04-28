Тульские шахматисты провели сеанс синхронной игры с москвичами

28 Апр 2020 2020-04-28T12:33:57+03:00

В отличие от советских традиций, на этот раз трансляция велась через Интернет

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Шахматисты Тульского городского центра развития научно-технического творчества детей и юношества провели шахматный видеоматч с Московским дворцом пионеров на Воробьевых горах.

Игры проходили одновременно на 10 досках — каждая пара проводила по две партии.

Увы, туляки уступили москвичам со счетом 8:12. Лучший результат у нас показал Вадим Федин, который выиграл у своего соперника обе партии.

ИСТОЧНИК KP.RU