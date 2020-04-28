Тульские шахматисты провели сеанс синхронной игры с москвичами
В отличие от советских традиций, на этот раз трансляция велась через Интернет
Тульские шахматисты провели сеанс синхронной игры с москвичамиФото: материалы пресс-служб
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Шахматисты Тульского городского центра развития научно-технического творчества детей и юношества провели шахматный видеоматч с Московским дворцом пионеров на Воробьевых горах.
Игры проходили одновременно на 10 досках — каждая пара проводила по две партии.
Увы, туляки уступили москвичам со счетом 8:12. Лучший результат у нас показал Вадим Федин, который выиграл у своего соперника обе партии.
ИСТОЧНИК KP.RU