Кто останется без электричества в Туле сегодня, 28 апреля, из-за проведения профилактических работ

28 Апр 2020 2020-04-28T10:36:03+03:00

Кто останется без электричества в Туле сегодня, 28 апреля Фото: соцсети

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По сообщению ресурсоснабжающей организации ремонтные электроэнегия будет отключена по следующим адресам:

С 12:00 до 14:00: ул. Оборонная, 93-а; ул. Новомосковская, 1; д. Малёвка, 104-а.

С 12.00 до 19.00 в микрорайоне Мясново: ул. Дружбы, 11-15, 19-33 (нечетн.); ул. Полюсная, 34-52 (четн.), 25-33, 31-а, 39 (нечетн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (четн.), 21-27 (нечетн.); ул. Тихмянова, 26-34 (четн.), 11-19 (нечетн.), 1-а, 1-б, 2-а-г, 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечетн.), 2-14, 14-а (четн.); 13-й пр-зд, 3, 8; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечетн.); 17-й пр-зд, 28; ул. Дружбы, 17; ул. Полюсная, 54; 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечетн.); 12-ый пр-зд, 1-в,1-д, 3-7, 8; 16-й пр-зд, 2-22 (четн.), 5-а-25 (нечетн.); 17-й пр-зд, 1-28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (четн.),ул. Фестивальная, 26-48 (четн.); ул. Фруктовая, 16-25.

Кроме того, ряд работ по опиловке будет проводиться в населенных пунктах Харино, Хопилово, Мыза, Октава. Возможны временные отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU