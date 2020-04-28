2020-04-28T10:22:50+03:00
Происшествия

«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщик

Авария произошла в Каменском районе
Игорь КОПЫТОВ
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«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщик«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщикФото: материалы пресс-служб
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Рано утром, 27 апреля, на 77 километре автодороги «Чернь-Медведки» мужчина 1975 года рождения за рулем автобетономесителя «CAMC», производил буксировку на гибкой сцепке грузового автомобиля «Shacman» под управлением, мужчины 1980 года рождения. По предварительной информации, в определенный момент буксируемый грузовик вовремя не затормозил и «подтолкнул» сзади бетономешалку.

В результате ДТП пострадал водитель «Shacman».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Тяни-толкай» по-тульски: буксируемая машина врезалась в буксировщик