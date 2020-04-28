Каршеринговая машина в Туле лишилась дорогущей магнитолы

28 Апр 2020 2020-04-28T10:08:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Впрочем, 24-летний воришка недолго радовался своему новому обретению – его быстро вычислили полицейские.

Непонятно, на что рассчитывал мужчина, когда, арендовав автомобиль, в конце поездки похитил из салона магнитолу, идеально подходящую для своей собственной легковушки той же модели. Ведь при аренде указывается достаточно данных о водителе.

Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU