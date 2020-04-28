2020-04-28T10:08:16+03:00
Происшествия

Каршеринговая машина в Туле лишилась дорогущей магнитолы

В Туле из машины напрокат украли магнитолу за 110 000 рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Каршеринговая машина в Туле лишилась дорогущей магнитолыКаршеринговая машина в Туле лишилась дорогущей магнитолыФото: Игорь КОПЫТОВ
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Впрочем, 24-летний воришка недолго радовался своему новому обретению – его быстро вычислили полицейские.

Непонятно, на что рассчитывал мужчина, когда, арендовав автомобиль, в конце поездки похитил из салона магнитолу, идеально подходящую для своей собственной легковушки той же модели. Ведь при аренде указывается достаточно данных о водителе.

Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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