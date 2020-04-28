Тулякам предлагают принять участие в виртуальной фотоакции
Новый челллендж проходит под хэштэгом #ПутешествияВпижаме
Тулякам предлагают принять участие в виртуальной фотоакцииФото: соцсети
Изменить размер текста:
Число различных виртуальных флэшмобой и челленджей только ширится с каждым днем самоизоляции туляков.
В так называемых «пижамных путешествиях» принять участие может каждый. Достаточно всего лишь сделать коллаж из двух фото: с настоящего отдыха и максимально приближенную к путешествию, но сделанную в домашних условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU