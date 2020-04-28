Тулякам предлагают принять участие в виртуальной фотоакции

28 Апр 2020 2020-04-28T09:51:53+03:00

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Число различных виртуальных флэшмобой и челленджей только ширится с каждым днем самоизоляции туляков.

В так называемых «пижамных путешествиях» принять участие может каждый. Достаточно всего лишь сделать коллаж из двух фото: с настоящего отдыха и максимально приближенную к путешествию, но сделанную в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU